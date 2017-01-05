Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Москвичи продолжают активно вкладывать средства в жилищное строительство, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Граждане продолжают активно инвестировать в долевое жилищное строительство. Сегодня объем инвестиций со стороны граждан составил порядка 700 млрд рублей, это рекордный показатель за всю историю Москвы", - сказал он.

По его словам, всего в долевое строительство в Москве вложилось около 70 тыс. человек. "Граждане остаются основным инвестором жилищного строительства в столичном регионе, и мы будем делать все для защиты их интересов", - сказал глава стройкомплекса.

Заммэра напомнил, что на сегодняшний день в Москве остается порядка тысячи пострадавших дольщиков.