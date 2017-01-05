В Москве появится две новых "зонных" железнодорожных станции

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Принято решение о строительстве дополнительных конечных станций на Горьковском и Киевском направлениях железных дорог, сообщил "Интерфаксу" в четверг заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Достигнуто соглашение с АО "РЖД" о строительстве двух дополнительных зонных станций на Горьковском направлении - "Карачарово" и Киевском направлении "Аминьевская" железных дорог. Это будут конечные станции для части поездов, таким образом существенно разгрузятся крупные железнодорожные вокзалы, расположенные в центральной части города", - сказал он.

Всего на радиальных направлениях железных дорог в Москве согласовано строительство шести новых станций. "Помимо двух зонных станций, планируется построить еще два дополнительных остановочных пункта - "Минская" и "Санино" на Киевском направлении. Также планируется размещение дополнительных железнодорожных платформ "Ховрино II" на Октябрьской железной дороге и "Остафьево" на перегоне "Щербинка" - "Силикатная" на Курском направлении МЖД", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что строительство дополнительных платформ на радиальных направлениях создаст для пассажиров новые, удобные маршруты и разгрузит существующую сеть общественного транспорта.

Заммэра подчеркнул, что сегодня, помимо интеграции радиальных направлений с Московским центральным кольцом, ведется проектирование и строительство более чем 200 км железных дорог на территории Москвы.