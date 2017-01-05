В Москве в результате пожара на складе пострадал один человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Один человек пострадал при пожаре в складском помещении на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в здании на Ткацкой улице. В результате один человек пострадал, в настоящий момент он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

При пожаре в здании обрушилась крыша по всей площади.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что возгорание уже локализовано. "19:49 локализован пожар по адресу: улица Ткацкая-10. Со слов администрации в здании людей нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Площадь возгорания составляет 150 квартирных метров.