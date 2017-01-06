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Москва

В МЧС призвали москвичей воздержаться от длительного пребывания на улице

В выходные в столице похолодает до минус 35 градусов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в выходные опустится до минус 35 градусов, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МЧС.

"В ночные часы 7-8 января (с 22:00 7 января до 10:00 8 января 2017 года и с 22:00 8 января до 10:00 9 января 2017 года) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до -35 градусов", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров в жилом секторе, в административных зданиях, учреждениях социальной сферы и складских объектах, в выселенных домах (из-за людей без определенного места жительства), а также в бытовках на стройплощадках, роста числа аварий на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города.

"Это может привести к нарушению жизнедеятельности населения и приостановке работы промышленных предприятий, увеличение количества случаев пожаров и аварий на транспорте, дорожно-транспортных происшествий, на аварийно-опасных участках и участках проведения дорожно-ремонтных работ, а также увеличения количества случаев травматизма (обморожений) среди населения", - отмечается в сообщении.

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице во избежание переохлаждения или обморожения, надевать теплую одежду и обувь.

"Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим", - добавили в ведомстве.

Теги: Москва, МЧС
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