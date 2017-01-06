У мест рождественских богослужений в Москве будут выдавать чай и горячее питание

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Передвижные пункты выдачи горячего питания и чая появятся у столичных храмов в пятницу, в канун рождественских богослужений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Решение о развертывании около 200 передвижных пунктов горячего питания принято властями города из-за морозной погоды, для создания комфортных условий верующим, которые придут на богослужения", - сказал Бирюков.

По данным столичного метеобюро, температура воздуха в Москве к 11:00 пятницы опустилась до минус 25,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в рождественскую ночь в столице подморозит до 26-28 градусов, а по области - до 25-30.