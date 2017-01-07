Москва

Пожар произошел на северо-востоке Москвы в двухэтажном административном здании

Есть обновление от 08:41

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы произошел пожар, сообщило Главное управление МЧС России по Москве

"07 января 2017 года в 06 часов 10 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. Происходит пожар в отдельно-стоящем административном 2-х этажном здании на общей площади около 300 квадратных метров".

В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ пожарные спасли 4-х человек, спасенных передали медикам для осмотра, говорится в сообщении.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Теги: Москва
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