В Москве завели дело о доведении подростка до самоубийства

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о доведении до самоубийства завели после гибели 12-летнего мальчика на востоке Москвы, сообщили в субботу в Следственном комитете.

"По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - говорится в сообщении.

По информации источника в правоохранительных органах, 12-летний мальчик ушел из дома на прогулку и, по не подтвержденным данным, забрался на крышу дома, после чего упал с нее и погиб.

В пресс-службе столичного главка СКР "Интерфаксу" этот факт подтвердили, не уточнив подробностей. "Установлено, что вечером 7 января вблизи одного из жилых домов на улице Перовской в столице было обнаружено тело ребенка 2004 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения со значительной высоты", - сказал сотрудник пресс-службы.