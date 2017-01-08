Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и застрелился

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве подозреваемый в убийстве мужчины открыл стрельбу по полицейским, после чего застрелился, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около 6:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека и скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе преследования подозреваемый был блокирован полицейскими, после чего произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции и застрелился.

Пострадавших среди гражданского населения нет.