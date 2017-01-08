Более полумиллиона москвичей участвовали в рождественских торжествах в храмах

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 600 тыс. человек отпраздновали Рождество в храмах и церквях Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"6-7 января в столичных православных храмах, церквях и монастырях прошли мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 600 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан в эти дни обеспечивали почти 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и представителей народных дружин", - сказал сотрудник пресс-службы.

Наряды московской полиции несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Кинологи со служебными собаками заблаговременно обследовали территории, прилегающие к местам праздничных богослужений.