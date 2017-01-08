Главные новости
В РоссииНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаВ миреОпрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войныВ РоссииКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Москва

Более полумиллиона москвичей участвовали в рождественских торжествах в храмах

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 600 тыс. человек отпраздновали Рождество в храмах и церквях Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"6-7 января в столичных православных храмах, церквях и монастырях прошли мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 600 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан в эти дни обеспечивали почти 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и представителей народных дружин", - сказал сотрудник пресс-службы.

Наряды московской полиции несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Кинологи со служебными собаками заблаговременно обследовали территории, прилегающие к местам праздничных богослужений.

Празднование Рождества по юлианскому календарю

9 фотографий
Каир. Коптский собор Святого МаркосаНиш (Сербия). Люди сжигают сухие ветви дуба как часть празднования РождестваДеревня Запесочье (Белоруссия). Церковь в честь иконы Богоматери ИверскойЛалибела (Эфиопия). Город известен своими высеченными в камне христианскими церквямиЛьвов. В преддверии РождестваВифлеем. Парад скаутов, когда греческий православный Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл на празднование Рождества
Каир. Коптский собор Святого Маркоса
Теги: Москва, Рождество
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и застрелилсяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и застрелился
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Москвичей предупредили о крепких морозах на РождествоМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусовПодробнее
Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублейОбъем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей
Как отметили власти, это рекордный показатель за всю историю столицыПодробнее
В Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухоньВ Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухонь
Они открыты МЧС в местах народных новогодних гуляний во всех округах столицыПодробнее
Москвичей предупредили о резком похолоданииМосквичей предупредили о резком похолодании
Как отметили в МЧС, в ночь на 4 января будет до -17 морозаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаВ миреОпрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войныВ РоссииКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФВ миреСМИ сообщили о новых ударах российской и сирийской авиации по позициям ИГ
Кремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Московские школы не будут отменять занятия в понедельник из-за морозов
Южнокорейский монах поджег себя из-за действий Японии во Второй мировой
Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска
Более полумиллиона москвичей участвовали в рождественских торжествах в храмах
В Башкортостане ребенок погиб после катания на ледовой горке
Подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы задержан до 10 января
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи