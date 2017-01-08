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Москва

Уровень сероводорода в воздухе вновь превышен в некоторых районах Москвы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Загрязнение атмосферного воздуха сероводородом в третий раз с 4 января зафиксировано в Москве.

Станция автоматического контроля, установленная в районе Орехово-Борисово Южное (ЮВАО), в 12:00 воскресенья зафиксировала превышение ПДК м.р. сероводорода в 5,13 раза, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Другая станция, размещенная в Капотне (ЮВАО), в полдень установила превышение ПДК м.р сероводорода в 3,51 раза.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что 5 января с 13:00 до 17:00 в районе Капотня ПДК м.р. сероводорода превышалась в 1,5-4 раза.

Днем ранее, 4 января, было зафиксировано многократное превышение ПДК м.р. сероводорода в районе Марьино. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", ПДК м.р.сероводорода к 20:00 среды была превышена в 8,3 раза, к 21:00 - в 25,5 раза, к 22:00 - в 28 раз. Уровень загрязняющего вещества в Марьино опустился до нормальных значений лишь к 01:00 четверга.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Столичные прокуроры, со своей стороны, начали проверку в связи с появлением неприятного запаха в ряде районов Москвы,

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту зафиксированного превышения сероводорода в воздухе в районе Марьино", - сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Росссохина.

В свою очередь Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха на юго-западе и юго-востоке Москвы, сообщили в четверг в московском управлении ведомства.

"В ведомство обратились граждане Москвы из-за загрязнения атмосферного воздуха по адресам ул.Люблинская, ул.Нагорная, ул.Одесская, д.23 и ул.Панферова. Был проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими исследованиями на содержание основных загрязнителей", - сообщили в Роспотребнадзоре.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалами "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО и ЮЗАО, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает допустимых величин", - отмечается в сообщении.

Теги: Москва
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