Главные новости
В миреИзраиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломатаВ миреЭкс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнанииВ РоссииЭкспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Москва

В Москве украли коллекцию часов стоимостью более 6 млн рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей похитили в новогодние праздники неизвестные из квартиры в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"8 декабря в 18.22 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Малая Бронная, 16", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, установлено, что в период с пятого по восьмое января неизвестный, сломав замок входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу коллекции мужских наручных часов.

Материальный ущерб составил свыше 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), сообщил собеседник агентства.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Москвичей предупредили о крепких морозах на РождествоМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусовПодробнее
Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублейОбъем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей
Как отметили власти, это рекордный показатель за всю историю столицыПодробнее
В Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухоньВ Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухонь
Они открыты МЧС в местах народных новогодних гуляний во всех округах столицыПодробнее
Москвичей предупредили о резком похолоданииМосквичей предупредили о резком похолодании
Как отметили в МЧС, в ночь на 4 января будет до -17 морозаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломатаВ миреЭкс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнанииВ РоссииЭкспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в ИркутскеКультураМюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января
Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"
Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Более 188 литров спиртосодержащей продукции изъяты в Приморье в праздники
Предполагаемых участников наркогруппировки задержали в Новосибирске
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи