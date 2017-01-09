В Москве украли коллекцию часов стоимостью более 6 млн рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей похитили в новогодние праздники неизвестные из квартиры в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"8 декабря в 18.22 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Малая Бронная, 16", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, установлено, что в период с пятого по восьмое января неизвестный, сломав замок входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу коллекции мужских наручных часов.

Материальный ущерб составил свыше 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), сообщил собеседник агентства.