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Москва

Четыре главных музея Москвы за новогодние праздники посетили почти 200 тыс. человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Почти 200 тысяч человек за новогодние праздники посетили ГМИИ имени А.С.Пушкина, Музеи Кремля, Исторический музей и Третьяковскую галерею, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах музеев в понедельник.

"В период с 31 декабря по 8 января Музеи Московского Кремля работали без выходных, включая 1 января. Общая посещаемость Музеев (Соборная площадь и Оружейная палата) составила около 67 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посещаемость архитектурного ансамбля Соборной площади выросла, хотя в прошлом году каникулы были длиннее. То есть можно сказать, что морозы, хоть и уменьшили количество посетителей 6-8 января, на общую положительную динамику не повлияли", - рассказали "Интерфаксу" в Музеях Кремля.

В пресс-службе заметили, что посещаемость Оружейной палаты была традиционно высока во все дни школьных каникул, билеты на все сеансы были выкуплены полностью.

Фактически на территории Кремля побывало больше посетителей, так как в музеях не учитывают тех, кто приходил на елку в Кремль.

На выставках ГМИИ в дни новогодних каникул побывали почти 34 тыс. человек.

"Значительная часть аудитории посетила главное здание - около 20 тысяч человек. При этом аномальные морозы не сильно сказались на посещаемости. Например, в воскресенье были очереди в Отдел Личных коллекций", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В праздники в Главном здании ГМИИ были открыты выставки "Голоса воображаемого музея. Андре Мальро", "Римское время. Графика Максима Атаянца", проект Ирины Наховой "Взгляд", смотр "Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета".

За первую неделю работы в январе Государственный Исторический музей (ГИМ) принял в своих стенах почти 37 тыс. человек. При этом основной поток посетителей пришелся на 4 - 6 января. Так, 6 января в Главное здание ГИМа купили билеты 3,2 тыс. человек, а для временных выставок самым посещаемым днем стало 4 января (993 человека). Речь идет об экспозициях "Боги и герои Древней Греции", "Сделано в Касли. Художественное литье конца XX - начала XXI века", "Древнее искусство провинции Шаньси" и других.

Как рассказали "Интерфаксу" в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ), участниками проектов музея в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу - выставок, лекций, мастер-классов - за неделю праздников стали 55 тыс. человек. На этих площадках в настоящее время открыты выставка шедевров Пинакотеки Ватикана, смотр эскизов монументальных росписей XIX - начала XX веков, проект, рассказывающий о современном искусстве 1960 - 2000-х годов, выставка работ азербайджанских художников и другие проекты.

Теги: Москва
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