В Москве на Крещение будет оборудовано 60 купелей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ожидается, что более 100 тысяч человек примет участие в Крещенских купаниях 2017 года в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В 2017 году на Крещенские купания в Москве ожидается 117 тыс. участников. Для комфортного и безопасного участия в обряде омовения в столице планируется 60 мест, оборудованных местами обогрева, безопасными подходами и спусками и точками с горячими напитками. В каждом месте будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции", - говорится в сообщении МЧС.

В пресс-релизе столичного МЧС отмечается, что число ожидаемых участников Крещенских купаний этого года значительно превышает аналогичный показатель за прошлый год, когда было отмечено 105 тыс. купающихся.

МЧС рекомендует соблюдать ряд правил безопасности во время проведения Крещенских купаний: "окунаться следует только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей; не стоит находиться в проруби более 1 минуты; необходимо запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами, не следует опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения".