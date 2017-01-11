В Подмосковье найден похищенный в 2014 г. из больницы ребенок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следователи нашли ребенка, похищенного из Дедовской больницы в 2014 году, и задержали подозреваемую в преступлении жительницу Красногорского района, сообщили в среду в пресс-службе подмосковного главка СКР.

"Следователями регионального СК задержана подозреваемая в похищении ребенка из детского отделения Дедовской городской больницы в 2014 году. В производстве следственных органов Следственного комитета России по Московской области находится уголовное дело по факту похищения месячного мальчика из палаты детского отделения Дедовской городской больницы 17 июня 2014 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что подозреваемой оказалась 40-летняя жительница Красногорского района Подмосковья, с которой в настоящее время работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз.

"Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, в настоящее время он направлен на медицинское обследование", - добавили в пресс-службе.