Авария сильно затруднила движение в районе 22 км МКАД в Москве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Движение на 22-м км МКАД перекрыто в связи с крупным ДТП, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В связи с крупным ДТП на 22 км МКАД перекрыты все полосы движения по внешней стороне. На месте работают аварийные службы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что в районе аварии сильно затруднено движение на внешней стороне МКАД от Варшавского шоссе до места ДТП, а также на внутренней стороне от улицы Верхние поля до места аварии.

"Рекомендуем водителям объезжать данный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля", - сказали представитель ЦОДД. Источник "Интерфакса" в экстренных службах города сообщил, что в результате ДТП на 22 км МКАД пострадал один человек. По его словам, пострадавший доставлен вертолетом в одну из столичных больниц.