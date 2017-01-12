Главные новости
КультураПетербург останется собственником здания Исаакиевского собораЭкономикаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаВ миреАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании
Москва

Авария сильно затруднила движение в районе 22 км МКАД в Москве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Движение на 22-м км МКАД перекрыто в связи с крупным ДТП, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В связи с крупным ДТП на 22 км МКАД перекрыты все полосы движения по внешней стороне. На месте работают аварийные службы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что в районе аварии сильно затруднено движение на внешней стороне МКАД от Варшавского шоссе до места ДТП, а также на внутренней стороне от улицы Верхние поля до места аварии.

"Рекомендуем водителям объезжать данный участок по Варшавскому шоссе и улице Верхние поля", - сказали представитель ЦОДД. Источник "Интерфакса" в экстренных службах города сообщил, что в результате ДТП на 22 км МКАД пострадал один человек. По его словам, пострадавший доставлен вертолетом в одну из столичных больниц.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Прокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян правПрокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян прав
Имеющееся у нарушительницы заболевание, указанное в представлении мирового судьи, является противопоказанием для управления автомобилемПодробнее
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретамМосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
В МГД предлагают ограничить использование вейпов в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним Подробнее
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Москвичей предупредили о крепких морозах на РождествоМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусовПодробнее
Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублейОбъем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей
Как отметили власти, это рекордный показатель за всю историю столицыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураПетербург останется собственником здания Исаакиевского собораЭкономикаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаВ миреАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в ВеликобританииВ РоссииМинтруд прокомментировал инициативу продлить рабочий день курильщикам
Россия стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Робот-юрист оставит без работы 3 тысячи сотрудников Сбербанка
Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Авария сильно затруднила движение в районе 22 км МКАД в Москве
МИД назвал "полным фиаско" внешнюю политику администрации Обамы
Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Исаакиевский собор передадут РПЦ на 49 лет в первой половине 2019 года
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи