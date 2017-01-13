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Москва

Вестибюли нескольких станций московского метро закроют в выходные

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вестибюли трех станций Московского метрополитена закрываются в ближайшие выходные в связи с работами по благоустройству, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Тульская" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через северный вестибюль.

С 02:00 субботы, 14 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров закрывается южный вестибюль станции "Бабушкинская" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через северный вестибюль.

Кроме того, в выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

В пресс-службе напомнили, что до 31 декабря 2017 года закрыт восточный вестибюль станции "Полежаевская", а до 1 марта 2017 года - западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская".

Теги: Москва, метрополитен
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