Шишки кремлевской елки соберут и вырастят новые деревья

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Из семян новогодней кремлевской елки будут выращены новые молодые ели, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Управления делами президента (УДП) РФ Елена Крылова.

"После того, как главную елку страны разберут, и она покинет Соборную площадь Кремля, ее шишки аккуратно соберут и из семян шишки будут выращены новые молодые побеги", - сказала Крылова.

Ель, установленная в Кремле 17 декабря прошлого года, была спилена в Истринском районе Подмосковья. Возраст дерева - 110 лет, высота - 30 метров, диаметр ствола - 0,7 метра, размах нижних ветвей - 15 метров.

Представитель УДП отметила, что поиск ели Управление делами президента организовало еще летом

По словам Крыловой, дерево украшено более чем 800 игрушками, общая длина гирлянд - 40 метров, ель подсвечивается восемью прожекторами, а ее верхушку украшает традиционная красная звезда.

Представитель УДП отметила, что и в этом году при украшении кремлевской елки был соблюден традиционный ретро-стиль.

"Концепция украшения включает разноцветные бусы, шары, сосульки, шишки, а также новинку - игрушки в виде подарков", - сказала собеседница агентства.

Как ожидается, кремлевская елка простоит до 18 января.