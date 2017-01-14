В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции

Сотрудник правоохранительных органов на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Более 40 человек задержано во время несогласованной властями акции у памятника Грибоедову в Москве, сообщает представитель организации "Новая оппозиция".

"Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек", - сказал "Интерфаксу" один из лидеров организации.

По его словам, задержанных везут в отдел полиции по Басманному району.

"Сход продолжается, но людей осталось мало - человек двадцать",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди задержанных журналист и фотограф Андрей Зубец.

Как пояснил представитель организации, планировалось провести "народных сход" у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве. Среди требований участников акции было "согласование антикризисного митинга" и поддержка осуждённого оппозиционера Ильдара Дадина.

Позднее в субботу он уточнил, что задержанных увезли на двух автобусах, один из которых поехал к отделу полиции по Басманному району, а другой - к УВД Мещанский.

"В нашем автобусе находится 14 человек. В другом - 16, их отвезли к УВД по Мещанскому району и уже завели туда", - сказал он.