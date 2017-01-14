Молодой человек разбился после падения с небоскреба в "Москва-Сити"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели человека, тело которого было обнаружено на территории парковки делового центра "Москва-Сити", сообщает в субботу пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Установлено, что субботним вечером на территории парковки делового центра "Москва-Сити" прохожие обнаружили молодого человека, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

"В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.