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Москва

Молодой человек разбился после падения с небоскреба в "Москва-Сити"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели человека, тело которого было обнаружено на территории парковки делового центра "Москва-Сити", сообщает в субботу пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Установлено, что субботним вечером на территории парковки делового центра "Москва-Сити" прохожие обнаружили молодого человека, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

"В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

Теги: Москва-Сити, Москва
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