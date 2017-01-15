В Москве с рынка эвакуировали около 250 человек из-за звонка об угрозе взрыва

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Порядка 250 человек эвакуированы из здания рынка на Ленинградском шоссе после сообщения о взрывном устройстве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию поступило сообщение о находящемся на территории Ленинградского рынка взрывном устройстве. В данный момент из здания эвакуировано около 250 человек.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Проводится разведка и осмотр помещений.

Дальнейшая информация уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.