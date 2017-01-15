Главные новости
В миреВ Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В миреМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМоскваСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
Москва

В Москве с рынка эвакуировали около 250 человек из-за звонка об угрозе взрыва

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Порядка 250 человек эвакуированы из здания рынка на Ленинградском шоссе после сообщения о взрывном устройстве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию поступило сообщение о находящемся на территории Ленинградского рынка взрывном устройстве. В данный момент из здания эвакуировано около 250 человек.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Проводится разведка и осмотр помещений.

Дальнейшая информация уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадалПодробнее
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 смПодробнее
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
В Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекциейВ Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекцией
В ситуации разбираются юристы аппарата детского омбудсменаПодробнее
Прокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян правПрокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян прав
Имеющееся у нарушительницы заболевание, указанное в представлении мирового судьи, является противопоказанием для управления автомобилемПодробнее
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретамМосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
В МГД предлагают ограничить использование вейпов в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним Подробнее
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В миреМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМоскваСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуВ миреЗвезда Бродвея по требованию фанатов отказалась выступать на инаугурации Трампа
В Москве с рынка эвакуировали около 250 человек из-за звонка об угрозе взрыва
В 2016 году выявили свыше 900 пытавшихся проникнуть в Россию террористов
Нетаньяху назвал бесполезной парижскую конференцию по Ближнему Востоку
Патрушев заявил о поддержке террористов отдельными государствами
МИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в Иерусалим
В МЧС отметили отсутствие серьезных проблем в Московском регионе из-за снегопада
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи