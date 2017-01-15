Реставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На реставрацию органа Большого зала Московской консерватории и самого зала было потрачено 182 миллиона рублей, сообщил "Интерфаксу" ректор консерватории Александр Соколов в воскресенье.
"Первой фазой была реставрация Большого зала - была подготовлена почва для реставрации, прежде всего, установлен необходимый температурно-влажностный режим. Изначально этого не было в плане, нам помогло министерство культуры. Поскребя по сусекам из разных программ, министр поручил собрать деньги, это 102 млн рублей, стартовая цена", - сказал Соколов.
"Но реставрация всего, начиная от мебели, всегда непредсказуемая, обнаруживаются проблемы, которые не видны. Когда работа пошла, стал очевиден масштаб проблем, понадобилось дополнительное финансирование - помогли истинные друзья консерватории, они предоставили еще 80 млн рублей", - добавил ректор.
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что "экономили каждую копейку".
"Работа шла более двух лет, была создана специальная комиссия, которая занималась проверкой каждого из этапов реставрации. Орган уникальный, еще в Париже на Всемирной Выставке в 1900 году получил Золотую медаль и был признан одним из самых лучших в мире. Подобных органов нет в Москве", - сказал министр журналистам.
К окончанию реставрации органа приурочили концерт французского органиста, профессора Парижской консерватории Мишеля Бувара.
Орган Большого зала консерватории был создан в 1899 году по заказу железнодорожного магната, барона Сергея фон Дервиза, чьи дети учились у Петра Чайковского. Автором выступил Аристид Кавайе-Колль - основатель одноименной парижской фирмы и крупнейший органный мастер Европы. Во Франции органы Кавайе-Колля установлены во многих крупнейших соборах и церквях Парижа, Тулузы, Гавра, Нима, в Компьене и Сен-Мало.
Орган был показан в Париже на Х Всемирной Выставке в 1900 году, где был удостоен Золотой медали, а затем привезён в Москву, установлен в 1901 году в Большом зале консерватории, и с тех пор постоянно использовался.
В 2011 году орган был законсервирован по техническим причинам до проведения реставрационных работ.