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Немецкий A320 сел в "Домодедове" в поврежденным лобовым стеклом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самолет А320 немецкой авиакомпании удалось благополучно посадить в Домодедове после повреждения лобового стекла и возможного возгорания в кабине, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"На подлете к Москве экипаж сообщил о перегреве с дельнейшим повреждением лобового стекла, а также о возможном возгорании, которое удалось ликвидировать своими силами. После этого экипаж благополучно посадил самолет в Домодедово", - сказал источник.

Он сообщил, что самолет направлялся в Москву из Франкфурта, в результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Домодедово
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