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Москва

Полиция проверит видео с нарушением ПДД свадебным кортежем в Москве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичная полиция проводит проверку по факту размещения видеоролика, на котором автомобили свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения на юго-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиль "БМВ" грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. "В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что участники праздничного кортежа на свадьбе оперуполномоченного УВД по ТиНАО грубо нарушили ПДД на юго-западе Москвы. По данным СМИ, среди автомобилей были машины премиум-класса "Бентли", "Мерседес Гелендваген", "Кадиллак" и "БМВ".

Теги: Москва, МВД
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