В Москве с начала января выпало более 65% месячной нормы осадков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ с начала 2017 года составил 28 мм, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеонаблюдений, в январе в городе выпало уже 67% месячной нормы осадков, которая в этом месяце достигает 42 мм. Самой холодная ночь января и всей зимы 2016-2017 годов была зафиксирована в ночь на Рождество - минус 29,9 градусов. Таких морозов в ночь на 7 января в Москве не было с начала века. Самым теплым днем первого месяца 2017 года стало 1 января.

Температура воздуха в новогоднюю ночь в столице поднялась до 2 градусов тепла. По данным синоптиков, январь в Москве пока на два градуса холоднее среднеклиматической нормы.