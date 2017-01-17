В Москве на Крещение похолодает

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве на Крещение (19 января) похолодает до -10, возможен небольшой снег, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что самая холодная ночь на Крещение в России ожидается в Якутии и Красноярском крае - ниже - 40 градусов, а самая теплая - на Черноморском побережье и на северо-западе Европейской России.

"Положительная температура в Крещение прогнозируется на побережье Черного моря и, пожалуй, как это ни странно, в Карелии и Мурманской области - очень теплый воздух с Атлантики достигнет СЗФО и там температуры будут выше нормы, от 0 до +3 в ночь на Крещение", - сказал Вильфанд во вторник на пресс-конференции.

По словам метеоролога, неблагоприятная погода будет в эту и ночь на Северном Кавказе, где ожидаются осадки и сильный ветер.