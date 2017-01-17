Главные новости
В миреЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"
В РоссииЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФЭкономикаРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
Москва

В Москве на Крещение похолодает

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве на Крещение (19 января) похолодает до -10, возможен небольшой снег, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что самая холодная ночь на Крещение в России ожидается в Якутии и Красноярском крае - ниже - 40 градусов, а самая теплая - на Черноморском побережье и на северо-западе Европейской России.

"Положительная температура в Крещение прогнозируется на побережье Черного моря и, пожалуй, как это ни странно, в Карелии и Мурманской области - очень теплый воздух с Атлантики достигнет СЗФО и там температуры будут выше нормы, от 0 до +3 в ночь на Крещение", - сказал Вильфанд во вторник на пресс-конференции.

По словам метеоролога, неблагоприятная погода будет в эту и ночь на Северном Кавказе, где ожидаются осадки и сильный ветер.

Теги: Москва, Роман Вильфанд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Немецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стеклом
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Реставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублейРеставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублей
Эта сумма была потрачена на работы в самом зале и на реставрацию органаПодробнее
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадалПодробнее
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 смПодробнее
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
В Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекциейВ Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекцией
В ситуации разбираются юристы аппарата детского омбудсменаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"
В РоссииЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФЭкономикаРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойЭкономика"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании
Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"
После отравления "Боярышником" в Иркутске ужесточили требования для торговых павильонов
Кадыров опроверг работу подозреваемого в связах с боевиками в своей личной охране
Свердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницу
В Москве на Крещение похолодает
Глава СПЧ поддержал решение Европейского суда о неправомерности "закона Димы Яковлева"
Сотрудники ФСБ осмотрели кабинеты управления МВД по Екатеринбургу
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи