В Москве перекроют несколько набережных и улиц на время "Крещенского забега"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ряд набережных и прилегающих к ним улиц будут перекрыты в четверг для проведения "Крещенского забега". Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"19 января с 19:00 до 23:59 для проведения "Крещенского забега" будут полностью перекрыты Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные, Соймоновский проезд, 1-й Зачатьевский переулок, Коробейников переулок, Хилков переулок, Турчанинов переулок, Новокрымский проезд, Крымский проезд, улица Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенские улицы, Хамовнический вал и улица Лужники", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, также с 13:00 четверга до 01:00 пятницы будет ограничено движение по Пречистенской набережной от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста.