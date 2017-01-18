Новые съезды с МКАД в Москве построят у Бесединского моста и рынка "Садовод"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дополнительные съезды с МКАД планируется построить в районе 20 км у Бесединского моста, а также около рынка "Садовод". Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что ранее было принято решение о строительстве полос разгона и торможения на соседних участках - 16, 17 и 18 км МКАД.

"Вдоль этого участка расположено более 20 компаний, и существующие въезды на территорию создают пробки и повышенную аварийность. В связи с этим будет построена дополнительная полоса, обеспечивающая удобный въезд и выезд на МКАД", - пояснил заммэра.

Он отметил, что в настоящее время столичные власти подписали соглашение с инвесторами о реконструкции и строительстве 20 съездов и разгонных полос рядом с Московской кольцевой автодорогой.

"Мы подписали соглашения по 20 участкам, сейчас в работе пять проектов. Какие-то на стадии проектирования, где-то уже приступили к строительным работам", - отметил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что за последние пять лет были реконструированы 13 крупных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей, еще одна - на пересечении с Профсоюзной улицей - будет введена в эксплуатацию в этом году.