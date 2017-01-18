В Московском детском зоопарке откроют батут для козлов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Скалодром, батут и качели для козлов планируется построить в ходе реконструкции территории Детского зоопарка в Москве, сообщила журналистам архитектор бюро "WOWHOUSE" Бэлла Филатова в среду.

"На территории Детского зоопарка планируется создать самую большую в России контактную зону площадью около 1,5 тысяч квадратных метров. В этой зоне будут только домашние животные, которые не могут причинить вреда посетителям", - сказал Филатова. По ее словам, в контактной зоне будут размещены площадки для коз, овец, кур, гусей, кроликов, коров и парковых ланей.

"Кроме этого, будут созданы новые интересные для животных ландшафтные сооружения, например, качели, батут и скалодром для козлов и коз, горки для уток, пандусы и домики для птиц и гусей", - сказала архитектор.

Она также сообщила, что на территории детского зоопарка будет размещен авиарий - специальное пространство для максимально комфортного проживания птиц. Детский зоопарк является отделом Московского зоопарка и расположен на его территории - за скотным двором.