В Москве задержали столкнувшихся с тремя машинами угонщиков микроавтобуса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники московской полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне микроавтобуса "Соболь", на котором они устроили аварию с тремя автомобилями в центре города, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"На спецтрассе за нарушение правил дорожного движения сотрудники главного управления МВД России по городу Москве попытались остановить за агрессивное вождение автомобиль "ГАЗ 2217" ("Соболь" - ИФ). Водитель автомашины, проигнорировав требование об остановке транспортного средства, начал скрываться по Садовому кольцу. Сотрудники ГИБДД незамедлительно организовали преследование", - рассказала Волк.

По ее словам, через несколько минут после начала погони водитель микроавтобуса столкнулся с тремя автомобилями.

"Задержанные на месте ДТП на улице Садовая-Спасская водитель и пассажир "Соболя" не имели при себе документов на автомашину. Как выяснилось, данный автомобиль злоумышленники угнали", - сказала Волк.

Она уточнила, что в отношении задержанных, 24-летнего уроженца Пермской области и 18-летнего приезжего из Вологодской области, возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".