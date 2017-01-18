Главные новости
В миреРФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию против ИГВ РоссииМатвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"В миреЖурналисты США написали открытое письмо c критикой Трампа
Москва

В Москве задержали столкнувшихся с тремя машинами угонщиков микроавтобуса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники московской полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне микроавтобуса "Соболь", на котором они устроили аварию с тремя автомобилями в центре города, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"На спецтрассе за нарушение правил дорожного движения сотрудники главного управления МВД России по городу Москве попытались остановить за агрессивное вождение автомобиль "ГАЗ 2217" ("Соболь" - ИФ). Водитель автомашины, проигнорировав требование об остановке транспортного средства, начал скрываться по Садовому кольцу. Сотрудники ГИБДД незамедлительно организовали преследование", - рассказала Волк.

По ее словам, через несколько минут после начала погони водитель микроавтобуса столкнулся с тремя автомобилями.

"Задержанные на месте ДТП на улице Садовая-Спасская водитель и пассажир "Соболя" не имели при себе документов на автомашину. Как выяснилось, данный автомобиль злоумышленники угнали", - сказала Волк.

Она уточнила, что в отношении задержанных, 24-летнего уроженца Пермской области и 18-летнего приезжего из Вологодской области, возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семьюМать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
В суд подан иск о признании незаконными действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полицииПодробнее
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Немецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стеклом
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Реставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублейРеставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублей
Эта сумма была потрачена на работы в самом зале и на реставрацию органаПодробнее
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадалПодробнее
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 смПодробнее
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января7 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Неделя моды в Берлине9 фото
18 января
Неделя моды в Берлине
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию против ИГВ РоссииМатвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"В миреЖурналисты США написали открытое письмо c критикой ТрампаВ РоссииВ Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" Крыма
Массовые акции протеста готовят в США к инаугурации Трампа
Супругу Буша-старшего госпитализировали вслед за мужем
Найдена машина подозреваемых в покушении на бизнесмена в центре Москвы
Правительство решило не тратить доходы от более высоких цен на нефть
Путин обсудил с Меркель и Олландом сирийское перемирие и встречу в Астане
Фотохроника 18 января
По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи