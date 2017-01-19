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Москва

В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 90 тыс. человек

В столице было оборудовано 59 мест для купания

В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 90 тыс. человек
Фото: abacapress/vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Около 90 тыс. человек приняли участие в купаниях в ночь Крещения в Москве, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

"По состоянию на 06:00 19 января места для проведения обряда крещенского купания посетили 134780 человек, из них искупались 88881 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что крещенские купания в столице прошли без происшествий.

"В обеспечении безопасности населения непосредственно в местах проведения крещенских купаний задействовалось порядка 770 сотрудников спасательного ведомства Москвы. Кроме того, было организовано дежурство нарядов полиции, бригад скорой медицинской помощи и добровольцев. Общая численность сил обеспечения безопасности крещенских купаний составила около 2400 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в рамках крещенских купаний органами исполнительной власти Москвы совместно с ГУ МЧС России по Москве для проведения обряда омовения были подготовлены 59 мест купания, в которых оборудована 61 майна и 10 купелей.

"Каждое место организованного купания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением. В местах проведения купаний был развернут 121 пункт обогрева", - сказал сотрудник пресс-службы.

Крещенские купания

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Теги: Москва, Крещение
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