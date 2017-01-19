В Москве начаты испытания электробуса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Испытания электробуса российского производства начались в Москве, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Специалисты ГУП "Мосгортранс" завершили все необходимые работы по подготовке электробуса российского производства к началу тестовой эксплуатации. В настоящее время ЛиАЗ-6274 проходит обкатку без пассажиров, после которой выйдет на линию", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, все этапы тестовой эксплуатации электробуса продлятся шесть месяцев, благодаря чему специалисты смогут оценить его работу в разных погодных условиях.

Модель предоставлена Ликинским автобусным заводом. Она вмещает до 86 пассажиров и оборудована 20 сидениями. Максимальная скорость движения - 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Данный электробус разработан на базе современного низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, полностью приспособленного для проезда маломобильных граждан.

Ожидается, что емкости батареи электробуса должно хватать на 70 км, а при идеальных условиях - теплой погоде, прямой дороге и небольшом количестве пассажиров - до 200 км.

Электробус будет протестирован на разных маршрутах города.