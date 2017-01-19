Глава избиркома Мытищ ушел в отставку после сообщений о нарушениях на выборах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Московская областная избирательная комиссия поддержала решение председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Мытищ Валерия Конягина о сложении полномочий на заседании в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

В декабре 2016 года, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК РФ обратится в Генпрокуратуру, МВД и СКР с целью начала проверки результатов выборов в подмосковных Мытищах.

Как заявила в четверг журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, проверка по сообщениям СМИ еще не завершена.

"Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы незамедлительно начать проверку по этому факту. На сегодняшний день проверка не завершена, (...) Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом, (...) привела к тому, что мы поддержали решение (...) Валерия Александровича Конягина о том, чтобы сложить его полномочия как председателя территориальной избирательной комиссии и как члена этой комиссии", - сказала она.

Она добавила, что, по мнению областной избирательной комиссии, решение Конягина о сложении полномочий является верным, и с сегодняшнего дня он уже не является членом и председателем ТИКа.

"Мы не подтверждаем законность или незаконность действий ни тех, ни других участников избирательного процесса, поскольку непосредственно компетенции по проверке фактов у нас нет. Мы ждем решения правоохранительных органов", - добавила Коновалова.

Ранее "Новая газета" опубликовала статью, в которой сообщалось о массовых нарушениях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах в сентябре 2016 года. По данным издания, в результате "Единая Россия" дополнительно получила почти 2000 голосов на выборах в Госдуму.