Дым на станции метро "Новокузнецкая" возникло сильное задымление

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На станции московского метро "Новокузнецкая" произошло сильное задымление. Как сообщают в соцсетях пассажиры, всю станцию заволокло густым дымом, который также проникает в вагоны поездов.
Информацию о задымлении "Интерфаксу" подтвердил представитель пресс-службы метрополитена, заявив, что оно не повлияло на движение поездов.
По словам собеседника агентства, к настоящему моменту дым рассеялся. "Возможно, его затянуло с улицы", - предположил представитель столичной подземки.
19.01.2017 Московский метрополитен. #метро Станция #новокузнецкая 16:00 все в дыму. Поезда приходят полные дыма!!! Никакой информации не дают, информбюро молчат! Будьте осторожны и бдительны! Дым желтоватый, без характерного запаха гари! Что это? #пожарвметро #московскоеметро #химоружие ? #эксперимент ? #апокалипсис #метро2017 #вэйп #задымлениевметро