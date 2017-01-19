Дым на станции метро "Новокузнецкая" возникло сильное задымление

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На станции московского метро "Новокузнецкая" произошло сильное задымление. Как сообщают в соцсетях пассажиры, всю станцию заволокло густым дымом, который также проникает в вагоны поездов.

На кузне дымно🤔 #новокузнецкая #метро #смог #дым Видео опубликовано Владимир Якименко (@eritrocite) Янв 19 2017 в 5:55 PST

Информацию о задымлении "Интерфаксу" подтвердил представитель пресс-службы метрополитена, заявив, что оно не повлияло на движение поездов.

По словам собеседника агентства, к настоящему моменту дым рассеялся. "Возможно, его затянуло с улицы", - предположил представитель столичной подземки.