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Москва

Дым на станции метро "Новокузнецкая" возникло сильное задымление

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На станции московского метро "Новокузнецкая" произошло сильное задымление. Как сообщают в соцсетях пассажиры, всю станцию заволокло густым дымом, который также проникает в вагоны поездов.

На кузне дымно🤔 #новокузнецкая #метро #смог #дым

Видео опубликовано Владимир Якименко (@eritrocite)

Информацию о задымлении "Интерфаксу" подтвердил представитель пресс-службы метрополитена, заявив, что оно не повлияло на движение поездов.

По словам собеседника агентства, к настоящему моменту дым рассеялся. "Возможно, его затянуло с улицы", - предположил представитель столичной подземки.

Теги: Москва, метро
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