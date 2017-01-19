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Москва

В московской больнице №62 выдавали полученные бесплатно лекарства за удачные закупки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывшее руководство ГКБ №62 выдавало за удачно проведенные закупки благотворительное получение онкологических лекарственных препаратов, заявил гендиректор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.

"Махсон (экс-главный врач ГКБ №62 Анатолий Махсон - ИФ) нас просил дать производимый нами препарат, объяснив это тем, что вовремя не закупил лекарство, и люди умирают. Нам было не сложно, дать 10-15 флаконов, при наших объемах выпуска в качестве благотворительной помощи. Позже руководство больницы неоднократно обращалось с аналогичными просьбами", - сказал Морозов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, впоследствии налоговые органы указали компании на то, что практику такой благотворительности необходимо прекращать, так как ее сложно оформлять документально, и компания начала поставлять больнице препараты за символическую плату.

"Это проводилось как продажа за минимальные смешные деньги, а де-факто скидки были такие, что это можно было рассматривать как благотворительность", - пояснил он.

Морозов подчеркнул, что испытал недоумение, когда позже узнал, что эти операции преподносились больницей "как суперчемпионские закупки".

"Я обескуражен такой позицией - почему эти цены, которые были на уровне благотворительности, они публикуют, что это такая суперпрактика?", - сказал он.

Морозов также отметил, что ранее у компании была аналогичная практика оказания благотворительной помощи и другим больницам, однако после данного инцидента она будет прекращена.

"Может быть, мы были и неправы, что давали препарат бесплатно, а потом по условной минимальной цене, это вопрос морально-этических норм. Мы помогали еще некоторым госпиталям. Просто это некрасиво, пользуясь хорошими отношениями с производителями, потом брать и поливать грязью всех подряд. Нельзя. В этой ситуации получилось, что они выставляют своей заслугой тот факт, что наладили с нами такие отношения", - пояснил он.

В ноябре 2016 года правительство Москвы приняло постановление о том, что для улучшения медицинского обслуживания в больнице №62 она переводится в разряд бюджетных учреждений. Руководство больницы, в свою очередь, выступило с просьбой сохранить ее автономность и возможность самостоятельно закупать лекарства.

Теги: ГКБ №62, Анатолий Махсон
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