Источник заявил об эвакуации торгового центра "Мега-Химки" из-за угрозы взрыва

В пресс-службе ТЦ, однако, данную информацию опровергли

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Более полутора тысяч человек эвакуировано из торгового центра "Мега-Химки" в Подмосковье после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация об угрозе взрыва в торговом центре "Мега-Химки", проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, более полутора тысяч посетителей и сотрудников торгового центра были эвакуированы, и ожидается прибытие кинологов.

Между тем в пресс-службе торгового центра опровергли сообщение об эвакуации и заявили, что он работает в обычном режиме.