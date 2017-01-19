В Москве прошла акция памяти о погибших адвокате Маркелове и журналистке Бабуровой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Акция в память о погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой прошла в четверг в центре Москвы.

Как сообщил "Интерфаксу" один из организаторов шествия Лев Пономарев, в нем приняли участие свыше 500 человек.

Как передает корреспондент, шествие взяло начало от Тверского бульвара и завершилось у дома №3 по улице Пречистенка. У места начала акции дежурили полицейские автомобили, автозаки, сотрудники ОМОН и правоохранительных органов, которые досматривали участников шествия при проходе через магнитные рамки, изымали оружие, колюще-режущие предметы и провокационную символику.

Улицы по ходу движения колонны были перекрыты полицейскими ограждениями. Пришедшие почтить память погибших принесли с собой портреты правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, цветы, баннеры и транспаранты с надписями "Помнить - значить бороться", "Демократия и нацизм несовместимы", "Долой ксенофобию!".

Акция завершилась у места гибели адвоката и журналистки, у дома, расположенного по адресу: Пречистенка, 3, к которому были возложены цветы. В данный момент акция завершилась, участники расходятся по направлению к ближайшим станциям метро.

Адвокат Маркелов и корреспондентка "Новой газеты" Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве близ станции метро "Кропоткинская". Маркелов вел резонансные дела, в частности, связанные с нарушением прав человека в Чечне, защищал антифашистов.

6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в убийстве Маркелова и Бабуровой. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, получила 18 лет колонии. Эксперты относят Тихонова и Хасис к радикальным националистам.

24 июля 2015 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера радикальной организации "БОРН" Илью Горячева. По версии следствия, под руководством Горячева совершены несколько убийств, в том числе адвоката Маркелова.