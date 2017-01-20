Инспекторы ГИБДД в Москве получили персональные видеорегистраторы размером со спичечный коробок

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Управление ГИБДД Москвы получило 960 персональных видеорегистраторов для инспекторов дорожно-патрульной службы, сообщает официальные портал столичной мэрии в пятницу.

Регистраторы будут выдавать сотрудникам перед выходом на службу. Миниатюрные устройства размером со спичечный коробок и весом около 100 г крепятся на одежду инспектора - на карман или галстук.

Устройства "Дозор-77" нужны для фиксации исполнения полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов, говорится в сообщении.

Видеорегистраторы фиксируют картинку и записывают звук. Они также работают в ночном режиме. Сотрудники ДПС также могут могут делать фотоснимки с мест происшествий.

После дежурства сотрудники ГИБДД подключают устройства к стационарным терминалам для подзарядки. Вся информация с видеорегистраторов при этом будет отправляться на специальный сервер.

В настоящее время во всех машинах ДПС в Москве уже есть видеорегистраторы.

Персональными видеорегистраторами в дальнейшем планируется оснастить и другие подразделения полиции, в том числе участковых и патрульно-постовые службы.