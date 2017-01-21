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Москва

В храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символике

Ключарь храма пояснил, что шестиконечные звезда изображены в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя Давида

В храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символике
Богослужение в Храме Христа Спасителя
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев развеял опасения тех, кто усмотрел в символике церкви признаки масонства.

"Люди, приходящие в храм, практически каждый день задают такие вопросы: "Что это за шестиконечные звезды, это масонский храм?" - рассказал священник в эфире телеканала "Союз".

Как напомнил он, храм Христа Спасителя посвящен Рождеству Христову, когда прославляется Богородица, которая была из рода царя Давида, "и естественно, что этот символ царского дома, символ царя Давида присутствует в этом храме".

"Поэтому здесь никакие масоны ни при чем, а вот паникадила, которые сделаны в форме этой звезды, те орнаменты, которые присутствуют в храме Христа Спасителя в виде звезд царя Давида, указывают на царское происхождение Матери Божией. Вот и все. Не надо выдумывать никакие символы ни масонства, ни синагоги и уходить куда-то далеко от самых простых объяснений, которые мы слышим в церковных песнопениях и церковных гимнах", - подчеркнул ключарь.

По его словам, если какие-то общества, в частности масонские, используют ветхозаветные или христианские символы, "то это совершенно не значит, что символы теряют свое христианское или божественное значение".

"Это все равно, что считать: если на фашистских танках были изображены кресты, значит, христиане все агрессоры и убийцы. Размышляя так, можно дойти до совершенно диких объяснений", - заявил клирик.

Теги: Москва, Храм Христа Спасителя
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