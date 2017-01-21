Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Как минимум три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с пятью автомобилями на северо-востоке Москвы, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти легковых автомобилей, в результате не менее трех человек пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошёл на внутреннем кольце Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе торгового центра "Ханой".