Поезд насмерть сбил иностранку в Москве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В столице проводится проверка по факту гибели женщины, которая в субботу около 10:30 попала под поезд в районе станции Нижние Котлы Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила официальный представитель московского управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

"46-летняя гражданка иностранного государства со своей несовершеннолетней дочерью перебегали железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Несмотря на поданные машинистом приближающегося пассажирского поезда сообщением Саратов-Москва звуковые сигналы большой громкости и применение экстренного торможения, наезда избежать не удалось", - рассказала Морозова "Интерфаксу".

Женщина в результате полученных травм скончалась на месте происшествия. Девушка-подросток не пострадала.