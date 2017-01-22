Пианист Олег Аккуратов выступит с сольным концертом в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - 1 февраля в Светлановском зале ММДМ пройдёт первый сольный концерт 27-летнего пианиста и вокалиста Олега Аккуратова.

Аккуратов - лауреат многочисленных международных конкурсов, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. В марте 2014 года его выступление завершало церемонию закрытия Параолимпийских Игр в Сочи.

Олег Аккуратов родился 21 октября 1989 года в поселке Моревка Ейского района Краснодарского края. Несмотря на врожденную инвалидность (тотальная слепота), мальчик вскоре проявил удивительные музыкальные способности. Он поступил в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей города Армавира и параллельно - в Государственный Московский музыкальный Колледж эстрадного и джазового искусства, в класс преподавателя М.Окуня. В 2015 году Олег с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию и сейчас преподаёт в ней.

С 2013 года Аккуратов активно участвует в международных проектах известного джазового музыканта Игоря Бутмана. За последние несколько лет в составе квартета Бутмана и Московского джазового оркестра Олег выступил с гастролями в Канаде, Китае, Израиле, Индии, Латвии, а также совершил несколько туров по США. В апреле 2016 года на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста "Golden Sunray", записанный с квартетом Игоря Бутмана.

Как сообщают организаторы концерта, на сцене Дома Музыки Аккуратов продемонстрирует всю многогранность своего таланта.

В первом отделении концерта примут участие выдающиеся представители академической музыки - Александр Князев (виолончель) и Екатерина Асташова (скрипка). В их исполнении прозвучат произведения Шуберта и Бетховена.

Второе отделение посвящено джазу. В нем Олег выступит как сольно, так и в составе квинтета Игоря Бутмана.