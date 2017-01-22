Синоптики предупредили Москву и область о резком похолодании

Как отметили в Гидрометцентре России, в ночь на 26 января ожидается до минус 20 и ниже, однако, по прогнозам, похолодание не будет долгим

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Крещенские морозы в этом году опоздают ровно на неделю в Московском регионе - значительное похолодание прогнозируется в ночь на 26 января, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно прогнозировать, что крещенские морозы запоздали в этом году на неделю: наиболее холодная погода в течение ближайшей недели придется на четверг, 26 число. В ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов и ниже, по области при прояснениях до -25", - сказал он агентству в воскресенье.

Тем не менее, первая половина недели будет теплой, хмурой и ветреной. К вечеру воскресенья небо затянет облаками, возможен небольшой снег. В понедельник и вторник давление ниже нормы в центре Европейской России, температура днем в Москве и области близка к нулю. Ожидаются осадки и ветер до 12-17 м/с.

Однако в среду будет резкое похолодание. Как отметил глава Гидрометцентра, давление начнет расти, а температура - падать: "Буквально за несколько часов температура упадет на 10 градусов". При этом облачность рассеется, ночью будет видно звезды, а днем будет проглядывать солнце.

"В ночь на четверг на уходящей неделе было Крещение, и вот как раз ровно на неделю морозы "опаздывают". Такие вот поздние крещенские морозы, - отметил Вильфанд.

Вместе с тем, похолодание долгим не будет. В конце рабочей недели и к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры - к обеду пятницы в Москве ожидается около -7 днем.