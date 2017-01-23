Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
Москва

В Москве за год провели 750 тренировок по отражению ракетных ударов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Соединение противоракетной обороны (ПРО) в московском регионе провело в 2016 году более 750 тренировок по отражению удара баллистических ракет, а РЛС "Дон-2Н" зафиксировала более десяти пусков, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках функционального контроля боевой готовности системы противоракетной обороны Москвы в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В нем говорится, что в составе соединения действует РЛС "Дон-2Н". "В течение минувшего года радиолокационной станцией "Дон-2Н" системы ПРО были обнаружены более десяти пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщает, что боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" провели контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 классифицировались как особо важные.

Теги: Москва, Минобороны РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Синоптики предупредили Москву и область о резком похолоданииСиноптики предупредили Москву и область о резком похолодании
Как отметили в Гидрометцентре России, в ночь на 26 января ожидается до минус 20 и ниже, однако, по прогнозам, похолодание не будет долгимПодробнее
В храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символикеВ храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символике
Ключарь храма пояснил, что шестиконечные звезды изображены в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя ДавидаПодробнее
Прокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненноПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
Соответствующий иск в отношении участницы гонок на "Гелендвагене" направлен в судПодробнее
На востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержанияНа востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержания
Двое сотрудников полиции получили раненияПодробнее
В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 90 тыс. человекВ крещенских купаниях в Москве приняли участие около 90 тыс. человек
В столице было оборудовано 59 мест для купанияПодробнее
Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семьюМать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
В суд подан иск о признании незаконными действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полицииПодробнее
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"В миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
В середине недели в Москву придут морозы
Акционеры "Мегафона" одобрили покупку контрольного пакета в Mail.ru Group
По факту избиения подростка на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Мединский назвал доступ граждан к Исаакиевскому собору условием его передачи РПЦ
В Астане начались межсирийские переговоры
Представители Дамаска и сирийская оппозиция не будут вести прямые переговоры
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи