В Москве за год провели 750 тренировок по отражению ракетных ударов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Соединение противоракетной обороны (ПРО) в московском регионе провело в 2016 году более 750 тренировок по отражению удара баллистических ракет, а РЛС "Дон-2Н" зафиксировала более десяти пусков, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках функционального контроля боевой готовности системы противоракетной обороны Москвы в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В нем говорится, что в составе соединения действует РЛС "Дон-2Н". "В течение минувшего года радиолокационной станцией "Дон-2Н" системы ПРО были обнаружены более десяти пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщает, что боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" провели контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 классифицировались как особо важные.