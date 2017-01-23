В середине недели в Москву придут морозы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе на этой неделе ожидаются недолгие морозы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

"Преобладающий западно-восточный перенос воздушных масс, чередование циклонов и антициклонов обеспечат переменчивый характер погоды в столичном регионе в течение начавшейся недели: на смену оттепели к середине недели в столицу придут морозы, но они будут кратковременными и уже в конце недели вновь потеплеет", - рассказали в метеоведомстве.

В понедельник, 23 января, согласно прогнозу синоптиков, в регионе пройдет небольшой и мокрый снег, столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Кроме того, будет дуть западный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Во вторник днем в городе и по области ожидается температура до +1 градуса, небольшие осадки, местами возможен гололед, порывы западного и северо-западного ветра местами достигнут 15 м/с.

В среду, 25 января, из-за распространения антициклона с северо-запада погода резко изменит характер: днем будет без осадков, однако похолодает до -9 градусов в Москве и до -7 в Подмосковье, а к концу дня температура опустится до -17.

В четверг в городе и по области прогнозируется до -9 градусов, днем в мегаполисе возможен небольшой снег.