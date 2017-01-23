СКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школе

По данным СМИ, директор и учитель школы в Ясенево на протяжении многих лет домогались до учениц

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Москве начало доследственную проверку после сообщения СМИ о развращении несовершеннолетних педагогами одной из московских школ.

"Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", - говорится в сообщении СКР.

Следственные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения, сообщает Следственный комитет.

Речь идет о публикации в издании "Медуза". Журналистское расследование касается московской государственной школы "Лига школ", которая находилась в Ясенево и была закрыта несколько лет назад. Утверждается, что с момента ее основания в 1994 году директор и один из учителей систематически домогались учениц. Об этом "Медузе" рассказали несколько десятков выпускников. По их словам, директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов заставляли девочек раздеваться, трогали их и занимались с ними сексом.