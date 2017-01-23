Главные новости
МоскваСКР начал проверку сообщения о домогательствах в московской школеВ России"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Москва

СКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школе

По данным СМИ, директор и учитель школы в Ясенево на протяжении многих лет домогались до учениц

СКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школе
Здание Следственного комитета в Москве
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Москве начало доследственную проверку после сообщения СМИ о развращении несовершеннолетних педагогами одной из московских школ.

"Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", - говорится в сообщении СКР.

Следственные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения, сообщает Следственный комитет.

Речь идет о публикации в издании "Медуза". Журналистское расследование касается московской государственной школы "Лига школ", которая находилась в Ясенево и была закрыта несколько лет назад. Утверждается, что с момента ее основания в 1994 году директор и один из учителей систематически домогались учениц. Об этом "Медузе" рассказали несколько десятков выпускников. По их словам, директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов заставляли девочек раздеваться, трогали их и занимались с ними сексом.

Теги: Лига школ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Синоптики предупредили Москву и область о резком похолоданииСиноптики предупредили Москву и область о резком похолодании
Как отметили в Гидрометцентре России, в ночь на 26 января ожидается до минус 20 и ниже, однако, по прогнозам, похолодание не будет долгимПодробнее
В храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символикеВ храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символике
Ключарь храма пояснил, что шестиконечные звезды изображены в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя ДавидаПодробнее
Прокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненноПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
Соответствующий иск в отношении участницы гонок на "Гелендвагене" направлен в судПодробнее
На востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержанияНа востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержания
Двое сотрудников полиции получили раненияПодробнее
В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 90 тыс. человекВ крещенских купаниях в Москве приняли участие около 90 тыс. человек
В столице было оборудовано 59 мест для купанияПодробнее
Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семьюМать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
В суд подан иск о признании незаконными действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полицииПодробнее
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСКР начал проверку сообщения о домогательствах в московской школеВ России"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
Шувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличными
Европейский университет в Петербурге получил штраф в 200 тыс. руб. за пластиковые окна
СКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школе
Родченков решил обжаловать арест имущества
Полиция отказалась возбудить дело из-за нападения на мужа юриста ФБК
ФК "Реал" возглавил сводную таблицу Лиги чемпионов за всю ее историю
"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи