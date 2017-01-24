На МЦК в феврале будут ходить 10 обновленных "Ласточек"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Дополнительные пять обновленных поездов "Ласточка" будут запущены на Московском центральном кольце (МЦК) в феврале, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"На МЦК уже курсируют пять "Ласточек" в новой компоновке. В обновленных составах установлены верхние поручни вдоль кресел, как в метро, два ряда сидений, которые могут вместить вдвое больше пассажиров, что важно, учитывая растущий поток на МЦК. В течение месяца компания ОАО "РЖД" планирует подготовить для МЦК еще пять составов", - сказал Ликсутов "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что до конца года на МЦК будут курсировать только такие поезда.

"Это позволит справиться с пассажиропотоком. Кроме того, мы планируем уменьшить интервалы движения поездов и увеличить их составность с пяти до семи вагонов", - сказал заммэра.