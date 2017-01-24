На юго-западе Москвы загорелся торговый центр

Из здания эвакуировали более 600 человек

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Посетители и персонал были эвакуированы из торгового центра "Рио" на юго-западе Москвы после сообщения о пожаре, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В дежурную часть поступило сообщение о возгорании пластиковой обшивки трехэтажного торгового центра, расположенного на Черемушкинской улице. В данный момент открытое горение сбито, в целях безопасности ведется эвакуация людей из здания", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник "Интерфакса" в экстренных службах уточнил, что из торгового центра было эвакуировано свыше 600 человек.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что площадь пожара составляла 200 кв. метров и он был локализован в 20:15, информации о пострадавших не поступало.