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Москва

Пожилую женщину насмерть загрызли собаки в центре Москвы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Тело 80-летней женщины со следами нападения собак обнаружено в центре Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка Следственного комитета России.

"Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в четверг на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова было обнаружено тело женщины 1937 года рождения. При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении собак.

"Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории", - отметили в ведомстве.

Теги: Москва
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