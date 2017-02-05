На Калужском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в новой Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие привело к полному перекрытию движения по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

В результате аварии травмы получили три человека, в числе которых водитель автобуса. Все они были госпитализированы. По предварительным данным, в автобусе находилось пять пассажиров, остальные участники инцидента осматриваются медиками.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.