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Москва

В Подмосковье мужчина погиб под спиленным им деревом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Москвича в Подмосковье насмерть придавило спиленное им дерево, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

По данным пресс-службы, накануне вечером в правоохранительные органы Балашихинского района поступила информация о гибели 22-летнего жителя Москвы в лесу городского округа Балашиха. Как установлено следствием, пострадавший проводил время в лесу в компании своих друзей и получил травмы в результате падения на него спиленного им же самим сухого дерева.

В сообщении отмечается, что от полученных травм молодой человек скончался на месте.

"По данному факту Главным следственным управлением СК по Московской области проводится доследственная проверка" - добавили в пресс-службе.

Теги: Подмосковье
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